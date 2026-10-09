أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
14:44
تحت أنظار الدرون.. "أم علي" و"أم حسين" ترويان حكاية جنوبية (شاهد التقرير)
14:39
"يشتبه بانتمائهما لحزب الله".. توقيف شخصين بحوزتهما 250 كلغ TnT
13:53
مخدر الكيتامين يغزو حفلات بيروت.. وتاجر أوروبي يهدد (شاهد التقرير)
13:29
الخارجية الأميركية: قطعنا تمويل إيران.. وماذا عن الـ200 مليون دولار لحزب الله؟
13:20
إطلاق نار وسرقات وتهريب.. تفاصيل حملة الجيش الأمنية
الشرق الأوسط و العالم
النائب العام في دولة الإمارات: التحقيقات كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة وهو عُماني الجنسية في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقاً
2026-10-09 | 12:13
A-
A+
النائب العام في دولة الإمارات: التحقيقات كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة وهو عُماني الجنسية في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقاً
مقالات ذات صلة
النائب العام بدولة الإمارات: تحقيقات واقعة فلاي دبي تكشف شروع مساعد قائد الطائرة بتنفيذ عملية إرهابية
دولة الإمارات ترحب برفع الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
مطار تبوك: إصابة كابتن الطائرة ومساعده ونقلا إلى المستشفى وقدمنا الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين
النائب العام في دولة الإمارات: التحقيقات كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة وهو عُماني الجنسية في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقاً
الشرق الأوسط و العالم
العام
الإمارات:
التحقيقات
مساعد
الطائرة
عُماني
الجنسية
تنفيذ
إرهابي
مسبقاً
العودة الى الأعلى
رئيس الوزراء الباكستاني: سنواصل الوقوف إلى جانب السعودية في مواجهة تهديدات الحوثيين
الرئيس الإيراني: تبادلنا المقترحات مع الولايات المتحدة وأدخلنا تعديلات على المقترحات الجديدة
اقرأ ايضا في الشرق الأوسط و العالم
14:53
ترامب: روسيا ستقوم بتوريد 3 ملايين طن من الديزل خلال فترة قصيرة بناء على حالة المصافي لديها
14:53
ترامب: روسيا ستقوم بتوريد 3 ملايين طن من الديزل خلال فترة قصيرة بناء على حالة المصافي لديها
14:51
ترامب: اتفقت مع بوتين على قيام روسيا يتزويد الأسواق الأميركية والعالمية بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل
14:51
ترامب: اتفقت مع بوتين على قيام روسيا يتزويد الأسواق الأميركية والعالمية بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل
14:25
الجيش الإسرائيلي: اغتلنا على الحدود السورية اللبنانية مواطناً سورياً سعى لتنفيذ عمليات بتوجيه من إيران
14:25
الجيش الإسرائيلي: اغتلنا على الحدود السورية اللبنانية مواطناً سورياً سعى لتنفيذ عمليات بتوجيه من إيران
يحدث الآن
الشرق الأوسط و العالم
14:53
ترامب: روسيا ستقوم بتوريد 3 ملايين طن من الديزل خلال فترة قصيرة بناء على حالة المصافي لديها
الشرق الأوسط و العالم
14:51
ترامب: اتفقت مع بوتين على قيام روسيا يتزويد الأسواق الأميركية والعالمية بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل
أخبار لبنان
14:44
تحت أنظار الدرون.. "أم علي" و"أم حسين" ترويان حكاية جنوبية (شاهد التقرير)
اخترنا لكم
أخبار لبنان
14:44
تحت أنظار الدرون.. "أم علي" و"أم حسين" ترويان حكاية جنوبية (شاهد التقرير)
أخبار لبنان
14:39
"يشتبه بانتمائهما لحزب الله".. توقيف شخصين بحوزتهما 250 كلغ TnT
النشرة
14:01
مقدمة النشرة المسائية 09-10-2026
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-10-08
مجلس الوزراء يصدر مذكرة لتأخير الساعة اعتباراً من منتصف ليل 24 - 25 تشرين الأول
2026-10-02
إلى كل مستخدمي آيفون.. اقرأوا هذا الخبر!
2026-09-27
متري لـ "وهلق شو": حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها هو مطلب لبناني قبل ان يوضع في اتفاق الاطار
12:08
هنا بيروت- الحلقة الكاملة- 09-10-2026
08:23
رئيس الحكومة يفتتح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
05:03
كيف يبدو المشهد في الجنوب؟ مراسل الجديد ينقل المستجدات
بالفيديو
بالفيديو
14:44
تحت أنظار الدرون.. "أم علي" و"أم حسين" ترويان حكاية جنوبية (شاهد التقرير)
14:01
مقدمة النشرة المسائية 09-10-2026
13:53
مخدر الكيتامين يغزو حفلات بيروت.. وتاجر أوروبي يهدد (شاهد التقرير)
12:08
هنا بيروت- الحلقة الكاملة- 09-10-2026
08:23
رئيس الحكومة يفتتح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
05:03
كيف يبدو المشهد في الجنوب؟ مراسل الجديد ينقل المستجدات
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
أخبار لبنان
02:23
ارتفاع أم انخفاض؟ إليكم الأسعار الجديدة للمحروقات
أخبار لبنان
02:23
ارتفاع أم انخفاض؟ إليكم الأسعار الجديدة للمحروقات
أخبار لبنان
23:54
بدلات الإيواء.. ماذا وراء إعلان "حزب الله"؟ (النهار)
أخبار لبنان
23:54
بدلات الإيواء.. ماذا وراء إعلان "حزب الله"؟ (النهار)
أخبار لبنان
01:00
عمليات ميدانية في كل لبنان.. إسرائيل ترفع سقف الشروط (الديار)
أخبار لبنان
01:00
عمليات ميدانية في كل لبنان.. إسرائيل ترفع سقف الشروط (الديار)
أخبار لبنان
03:45
استهدف 4 مناطق جنوبية.. قوى الأمن تكشف هويته
أخبار لبنان
03:45
استهدف 4 مناطق جنوبية.. قوى الأمن تكشف هويته
الشرق الأوسط و العالم
01:28
تصريحات ترامب تهزّ أسواق النفط.. كم بلغت الأسعار؟
الشرق الأوسط و العالم
01:28
تصريحات ترامب تهزّ أسواق النفط.. كم بلغت الأسعار؟
أخبار لبنان
13:53
مخدر الكيتامين يغزو حفلات بيروت.. وتاجر أوروبي يهدد (شاهد التقرير)
أخبار لبنان
13:53
مخدر الكيتامين يغزو حفلات بيروت.. وتاجر أوروبي يهدد (شاهد التقرير)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026