كان ينبغي أن أفوز.. ترامب مستاء!

أبدى استياءه الجمعة لعدم حصوله على ، مثلما حصل في العام الماضي، قائلا إنه "لم يسمع أبدا" بالفائزة التي أُعلن اسمها في وقت سابق نافي بيلاي.

وفازت القاضية الجنوب إفريقية والمدافعة عن حقوق الإنسان نافي بيلاي بالجائزة الجمعة، تقديرا لجهودها في التصدي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.



لكن قال خلال تجمع في سيراكيوز (شمال شرق) "كان يجب أن تنال ، ممثلة بي، أنا رئيسكم، ، لكن ذلك لم يحدث".



وأضاف "إنها وصمة عار لا تُمحى على النروج وأولئك الذين اتخذوا هذا القرار المخزي والمحرج. فقدت للسلام مصداقيتها إلى الأبد على يد حفنة من أصحاب الأيديولوجيات المتطرفة المعادين للديموقراطية والذين هم في الواقع أعداء للحضارة".









