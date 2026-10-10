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كان ينبغي أن أفوز.. ترامب مستاء!

2026-10-10 | 00:00
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كان ينبغي أن أفوز.. ترامب مستاء!
كان ينبغي أن أفوز.. ترامب مستاء!

أبدى دونالد ترامب استياءه الجمعة لعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، مثلما حصل في العام الماضي، قائلا إنه "لم يسمع أبدا" بالفائزة التي أُعلن اسمها في وقت سابق من اليوم نافي بيلاي.

وفازت القاضية الجنوب إفريقية والمدافعة عن حقوق الإنسان نافي بيلاي بالجائزة الجمعة، تقديرا لجهودها في التصدي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

لكن ترامب قال خلال تجمع في سيراكيوز (شمال شرق) "كان يجب أن تنال الولايات المتحدة، ممثلة بي، أنا رئيسكم، جائزة نوبل للسلام، لكن ذلك لم يحدث".

وأضاف "إنها وصمة عار لا تُمحى على النروج وأولئك الذين اتخذوا هذا القرار المخزي والمحرج. فقدت جائزة نوبل للسلام مصداقيتها إلى الأبد على يد حفنة من أصحاب الأيديولوجيات المتطرفة المعادين للديموقراطية والذين هم في الواقع أعداء للحضارة".




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