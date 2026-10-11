البنك الدولي: محادثات مع 30 دولة على الأقل لمساعدتها على تجاوز تداعيات حرب إيران

مراسلة الجديد: بعد مثول الحاكم السابق لمصرف لبنان موقوفاً لدى قاضي التحقيق في بيروت الرئيسة شهرزاد ناصر وبعد استجوابه قررت القاضية اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه