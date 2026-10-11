التحالف: الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي في الرياض

النائب فريد البستاني لـ"وهلق شو": لست مرتاحًا للفريق المفاوض عن لبنان وكان يجب أن يكون أكثر خبرة

النائب فريد البستاني لـ"وهلق شو": لست مرتاحًا للفريق المفاوض عن لبنان وكان يجب أن يكون أكثر خبرة