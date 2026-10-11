حمد بن جاسم: ندعو لموقف عملي وحاسم للوقوف مع المملكة

دعا رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى موقف عملي وحاسم للوقوف مع في مواجهة التهديدات القادمة من اليمن.



وقال بن جاسم، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «لقد أصبح من العاجل والواضح، أكثر من أي وقت مضى، أنه لا بد من الوقوف مع وقوفاً عملياً وحاسماً في مواجهة التهديد والعدوان المستمر الذي تتعرض له من داخل اليمن، ولكنه لا يُدار من داخل اليمن، بل يُحاك ويُدار من خارجه».



ولفت إلى أن هذا الوضع يستدعي إزاحة كل الخلافات الجانبية بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وإظهار وتجسيد العلنية والعملية بين دول المجلس قبل إصدار بيانات التأييد اللفظي.



وأضاف: «هذا ما يؤكد أيضاً ما ذكرته سابقاً من خطورة هذا الموقف على كل دول المجلس وعلى وجودها»، موضحاً أن المملكة هي الدولة الأكبر في منظومة مجلس التعاون، ولذلك فإن استقرارها وقوتها قوة لكل دول المجلس، مهما كان هناك من خلافات.



وقال بن جاسم: «إننا ما زلنا نواجه خطراً وجودياً على دول المجلس، ليس من فحسب، رغم أنه بات واضحاً الآن أن إيران هي لنا، مع أن هذا لا يعني أننا لا نسعى لإقامة سلام وعلاقات واضحة مع إيران».



وأكد أن مجلس التعاون الخليجي يواجه عدة مخططات ومؤامرات عدائية، بعضها يستهدف مصالحه ويسعى لاستنزاف ثرواته، وبعضها يسعى للسيطرة السياسية والاقتصادية على دوله.

وختم بن جاسم: «ما هو مطلوب بصورة عاجلة هو الوحدة والتبصر العميق في الأوضاع الراهنة كي نخرج من الأزمة أقوى من السابق بإذن الله، ومن ثم العمل الجاد وليس الأمنيات».