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2026-10-12 | 06:47
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: 20 مصاباً في حادث الجليل حالة أحدهم حرجة واثنان في حالة خطرة
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: 20 مصاباً في حادث الجليل حالة أحدهم حرجة واثنان في حالة خطرة
الشرق الأوسط و العالم
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