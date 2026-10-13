إعلام حوثي: غارات تستهدف شركة نفط غرب صنعاء

مراسل الجديد في واشنطن: السفيرة اللبنانية أنهت اجتماعاً في وزارة الخارجية الأميركية لبحث الخيارات المتاحة لآلية التحقّق من دون التوصّل إلى صيغة نهائية حتى الآن