السفير بخاري: ميليشيا الحوثي هي الامتداد الأثيم لجيش أبرهة الرجيم

وهكذا فإن المنشور، يتضمن تشبيها بين سلوك ميليشيا الحوثي اليوم
، وسلوك جيش أبرهة. ومصطلح "الموبقات" يهني الجرائم العظمة، كمحاولة العدوان على المقدسات، وهذا ما سبق ان اقدم عليه الحوثيون باستهداف منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية
.
أما "القُلَّيس"، فهو بناء ضخم بناه أبرهة الحبشي في اليمن، وكان يهدف من ورائه إلى صرف العرب عن حج بيت الله الحرام (الكعبة المشرفة) في مكة وتحويل بوصلتهم إليه. ولعل وصفها بـ"الغياهب" أي الظلمات دلالة على سوء النية والمصير المظلم لمشروعه.
وعن جُحُور "مَرَّان"، فإن مرّان هي المنطقة الجبلية في محافظة صعدة
(شمال اليمن)، والتي تُعد المعقل التاريخي والفكري لمؤسس الجماعة الحوثية حسين
بدر الدين الحوثي، ووصفها بـ "الجحور" يحمل دلالة تحقيرية واضحة لطريقة تخفيهم وإدارتهم للتمرد والحروب من الكهوف.