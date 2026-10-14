السفير بخاري: ميليشيا الحوثي هي الامتداد الأثيم لجيش أبرهة الرجيم

في منشور عبر حسابه على منصة "أكس"، كتب السعودي السابق لدى ، الدكتور وليد بخاري: "مِن غياهبِ "القُلَّيسِ" قديمًا، إلى جُحُورِ "مَرَّانَ" حديثًا، تتطابقُ الأجنداتُ وتتشابهُ الموبقاتُ؛ فَمِيلِيشيَا الحوثيِّ هي الامتدادُ الأثيمُ لجيشِ أبرهةَ الرجيمِ. كِلاَهُمَا انطَلقَا مِن اليمنِ لتهديدِ بَيتِ اللّٰهِ، وكِلاَهُمَا رُجِمَا مِنَ السَّماء".



وفي قراءة للمنشور، فإن "أبرهة" الحبشي، كان نائباً للنجاشي على اليمن، وقد قاد جيشه وفيلته من اليمن متجهًا إلى مكة المكرمة لهدم الكعبة المشرفة. لكنه رُجم من السماء عبر "الطير الأبابيل" التي رمتهم بحجارة من سجيل، كما ورد في القرآن (سورة الفيل).

وهكذا فإن المنشور، يتضمن تشبيها بين سلوك ميليشيا الحوثي ، وسلوك جيش أبرهة. ومصطلح "الموبقات" يهني الجرائم العظمة، كمحاولة العدوان على المقدسات، وهذا ما سبق ان اقدم عليه الحوثيون باستهداف منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد اعترضتها الدفاعات الجوية .

أما "القُلَّيس"، فهو بناء ضخم بناه أبرهة الحبشي في اليمن، وكان يهدف من ورائه إلى صرف العرب عن حج بيت الله الحرام (الكعبة المشرفة) في مكة وتحويل بوصلتهم إليه. ولعل وصفها بـ"الغياهب" أي الظلمات دلالة على سوء النية والمصير المظلم لمشروعه.

وعن جُحُور "مَرَّان"، فإن مرّان هي المنطقة الجبلية في محافظة (شمال اليمن)، والتي تُعد المعقل التاريخي والفكري لمؤسس الجماعة الحوثية بدر الدين الحوثي، ووصفها بـ "الجحور" يحمل دلالة تحقيرية واضحة لطريقة تخفيهم وإدارتهم للتمرد والحروب من الكهوف.