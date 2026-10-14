أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

الشرق الأوسط و العالم

السفير بخاري: ميليشيا الحوثي هي الامتداد الأثيم لجيش أبرهة الرجيم

2026-10-14 | 12:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
السفير بخاري: ميليشيا الحوثي هي الامتداد الأثيم لجيش أبرهة الرجيم
السفير بخاري: ميليشيا الحوثي هي الامتداد الأثيم لجيش أبرهة الرجيم

في منشور عبر حسابه على منصة "أكس"، كتب السفير السعودي السابق لدى لبنان، الدكتور وليد بخاري: "مِن غياهبِ "القُلَّيسِ" قديمًا، إلى جُحُورِ "مَرَّانَ" حديثًا، تتطابقُ الأجنداتُ وتتشابهُ الموبقاتُ؛ فَمِيلِيشيَا الحوثيِّ هي الامتدادُ الأثيمُ لجيشِ أبرهةَ الرجيمِ. كِلاَهُمَا انطَلقَا مِن اليمنِ لتهديدِ بَيتِ اللّٰهِ، وكِلاَهُمَا رُجِمَا مِنَ السَّماء".

وفي قراءة للمنشور، فإن "أبرهة" الحبشي، كان نائباً للنجاشي على اليمن، وقد قاد جيشه وفيلته من اليمن متجهًا إلى مكة المكرمة لهدم الكعبة المشرفة. لكنه رُجم من السماء عبر "الطير الأبابيل" التي رمتهم بحجارة من سجيل، كما ورد في القرآن الكريم (سورة الفيل).

وهكذا فإن المنشور، يتضمن تشبيها بين سلوك ميليشيا الحوثي اليوم، وسلوك جيش أبرهة. ومصطلح "الموبقات" يهني الجرائم العظمة، كمحاولة العدوان على المقدسات، وهذا ما سبق ان اقدم عليه الحوثيون باستهداف منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية.
أما "القُلَّيس"، فهو بناء ضخم بناه أبرهة الحبشي في اليمن، وكان يهدف من ورائه إلى صرف العرب عن حج بيت الله الحرام (الكعبة المشرفة) في مكة وتحويل بوصلتهم إليه. ولعل وصفها بـ"الغياهب" أي الظلمات دلالة على سوء النية والمصير المظلم لمشروعه.
وعن جُحُور "مَرَّان"، فإن مرّان هي المنطقة الجبلية في محافظة صعدة (شمال اليمن)، والتي تُعد المعقل التاريخي والفكري لمؤسس الجماعة الحوثية حسين بدر الدين الحوثي، ووصفها بـ "الجحور" يحمل دلالة تحقيرية واضحة لطريقة تخفيهم وإدارتهم للتمرد والحروب من الكهوف.
مقالات ذات صلة
السفير بخاري: ميليشيا الحوثي هي الامتداد الأثيم لجيش أبرهة الرجيم

الشرق الأوسط و العالم

الجديد

اليمن

السعودية

ميليشيا الحوثي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ترامب: انتظروا لتروا ما سنفعله بإيران سنلقنها درسًا قاسيا وقد نفد صبرنا منها
التحالف: اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة الظهران

اقرأ ايضا في الشرق الأوسط و العالم

سياسي إسرائيلي يحذر: نتنياهو قد يشن حرباً لتجنب الانتخابات!
Play
09:58

سياسي إسرائيلي يحذر: نتنياهو قد يشن حرباً لتجنب الانتخابات!


اعتبر السياسي الإسرائيلي اليميني المتشدد افيغدور ليبرمان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يقود إسرائيل إلى حرب لأسباب سياسية بهدف تجنب الانتخابات. وقال: "أنا أنادي قادة المؤسسة الأمنية، مهمتكم هي منع استخدام الجيش لأغراض سياسية والتأكد من أن جميع القرارات تتخذ فقط بناءً على اعتبارات أمنية."

09:58

سياسي إسرائيلي يحذر: نتنياهو قد يشن حرباً لتجنب الانتخابات!


اعتبر السياسي الإسرائيلي اليميني المتشدد افيغدور ليبرمان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يقود إسرائيل إلى حرب لأسباب سياسية بهدف تجنب الانتخابات. وقال: "أنا أنادي قادة المؤسسة الأمنية، مهمتكم هي منع استخدام الجيش لأغراض سياسية والتأكد من أن جميع القرارات تتخذ فقط بناءً على اعتبارات أمنية."

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026