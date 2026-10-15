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الشرق الأوسط والعالم

أمين عام مجلس التعاون الخليجي: إعادة جدولة موعد القمة الخليجية الأوروبية المقرر انعقادها بالرياض إلى موعد آخر

2026-10-15 | 06:18
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أمين عام مجلس التعاون الخليجي: إعادة جدولة موعد القمة الخليجية الأوروبية المقرر انعقادها بالرياض إلى موعد آخر
أمين عام مجلس التعاون الخليجي: إعادة جدولة موعد القمة الخليجية الأوروبية المقرر انعقادها بالرياض إلى موعد آخر
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أمين عام مجلس التعاون الخليجي: إعادة جدولة موعد القمة الخليجية الأوروبية المقرر انعقادها بالرياض إلى موعد آخر

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لكسب مزيد من الأصوات.. قلّص ساعات العمل وزاد الإجازات!
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أقرّ البرلمان البرازيلي تقليص ساعات العمل من خلال تشريع يأمل الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن "يُكسبه أصواتا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما تقدّم عليه منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو في الأولى".

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الذهب يعاود الارتفاع.. كم أصبحت الأسعار؟
01:19

الذهب يعاود الارتفاع.. كم أصبحت الأسعار؟

ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوع والذي سجله في الجلسة الماضية، ​وذلك مع تراجع الدولار وتقييم المستثمرين لاحتمال رفع سعر الفائدة الأميركية ‌هذا الشهر عقب صدور تقرير يشير إلى ارتفاع التضخم.

بحلول الساعة 0257 بتوقيت غرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4158.63 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أمس ​الأربعاء أدنى مستوياته منذ السابع من تشرين الأول. وزادت العقود ​الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.8 بالمئة إلى 4180 ⁠دولارا للأوقية.

01:19

الذهب يعاود الارتفاع.. كم أصبحت الأسعار؟

ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوع والذي سجله في الجلسة الماضية، ​وذلك مع تراجع الدولار وتقييم المستثمرين لاحتمال رفع سعر الفائدة الأميركية ‌هذا الشهر عقب صدور تقرير يشير إلى ارتفاع التضخم.

بحلول الساعة 0257 بتوقيت غرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4158.63 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أمس ​الأربعاء أدنى مستوياته منذ السابع من تشرين الأول. وزادت العقود ​الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.8 بالمئة إلى 4180 ⁠دولارا للأوقية.

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