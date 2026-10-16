أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

الشرق الأوسط والعالم

الفاتيكان يكشف جديد صحة البابا.. إليكم التفاصيل

2026-10-16 | 02:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الفاتيكان يكشف جديد صحة البابا.. إليكم التفاصيل
الفاتيكان يكشف جديد صحة البابا.. إليكم التفاصيل

صدر بيان عن دار الصحافة لدى الكرسي الرسولي يفيد بأنّ مسار التعافي لقداسة البابا يسير بصورة طبيعية وهو يمارس نشاطه اليومي.


أفاد الطبيبان لويجي كاروبوني وستيفانو مارغاريتورا  في لقاء مع الصحافة، بأن صورة الصدر بالأشعة أظهرت تعافيًا جيدًا للرئة التي خضع البابا لعملية جراحية فيها في 13 الحالي في مستشفى جيميلي الجامعي في روما. وأجرى الحبر الاعظم لاوُن الرابع عشر الفحوصات الروتينية التي جاءت "ضمن المعدلات الطبيعية"، كما شملت جلسة العلاج الفيزيائي تمارين حركية كاملة.

وشارك الحبر الأعظم في الاحتفال بالقداس الإلهي في المستشفى. وأظهرت صورة الصدر بالأشعة التعافي الجيد للرئة التي خضعت للجراحة. 
هذه أخبار مطمئنة بشأن صحة البابا لاوُن الرابع عشر، الذي يرقد في مستشفى جيميلي الجامعي في روما منذ 13 تشرين الأول، وهو اليوم الذي خضع فيه لعملية جراحية لاستئصال ورم غدي رئوي. ومجدّدًا، تولّى لويجي كاروبوني وستيفانو مارغاريتورا، طبيب البابا الشخصي والاختصاصي الذي ترأس الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية له، على التوالي، إصدار المعلومات المتعلقة بمسار تعافي البابا بعد الجراحة. 

وفي البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي يفيد بأن هذا المسار "يسير بصورة طبيعية".

الجدير بالذكر، أن رأس الكنيسة الكاثوليكية الأب الأقدس أجرى صباح امس الفحوصات الروتينية التي جاءت نتائجها ضمن المعدلات الطبيعية. وأظهرت صورة الصدر بالأشعة التعافي الجيد للرئة التي خضعت للجراحة. وقد أنجز نشاطاته اليومية بصورة مستقلة. وشملت جلسة العلاج الفيزيائي تمارين حركية كاملة. وبصورة إجمالية، يسير مسار التعافي بعد العملية الجراحية بصورة طبيعية. 
وكانت رسالة نُشرت صباحًا عبر تطبيق "تلغرام" قد أفادت بأن البابا أمضى ليلة جيدة في المستشفى، ونهض من سريره وتناول الفطور. وأعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أيضًا أن الحبر الأعظم شارك اليوم في الاحتفال بالقداس الإلهي، كما فعل بعد ظهر أمس، وذلك في قاعة خُصّصت لهذا الغرض في الطبقة العاشرة من مستشفى جيميلي. كما استأنف نشاطه العملي.
ومن المنتظر صدور تحديثات إضافية خلال الأيام المقبلة. وفي هذه الأثناء، تتواصل بلا انقطاع سلسلة الصلوات من أجل شفاء البابا في مختلف أنحاء العالم. وكذلك في الساحة الخارجية لمستشفى جيميلي، حيث ينتصب التمثال الشهير للقديس يوحنا بولس الثاني، يُشاهد العديد من المؤمنين وهم يصلّون المسبحة الوردية، أو يضعون بطاقات ورسائل وشموعًا وأعلامًا تحمل تمنياتهم بالشفاء للبابا لاوُن الرابع عشر.
مقالات ذات صلة
الفاتيكان يكشف جديد صحة البابا.. إليكم التفاصيل

الشرق الأوسط والعالم

لفاتيكان

البابا..

إليكم

التفاصيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
400 منصة صاروخية.. تطوّر إيراني يقلق إسرائيل!
هبوط جديد لأسعار النفط.. إليكم الأرقام

اقرأ ايضا في الشرق الأوسط والعالم

400 منصة صاروخية.. تطوّر إيراني يقلق إسرائيل!
Play
02:26

400 منصة صاروخية.. تطوّر إيراني يقلق إسرائيل!

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن عدد منصات إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية القادرة على استهداف إسرائيل ارتفع مجددًا

02:26

400 منصة صاروخية.. تطوّر إيراني يقلق إسرائيل!

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن عدد منصات إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية القادرة على استهداف إسرائيل ارتفع مجددًا

هبوط جديد لأسعار النفط.. إليكم الأرقام
01:45

هبوط جديد لأسعار النفط.. إليكم الأرقام

تراجعت أسعار النفط على نحو طفيف صباحا، في حين يقيم المستثمرون المخاطر في الشرق الأوسط والإجراءات الأميركية المحتملة لتخفيف القيود المفروضة على ناقلات "أسطول الظل" عالميا.

01:45

هبوط جديد لأسعار النفط.. إليكم الأرقام

تراجعت أسعار النفط على نحو طفيف صباحا، في حين يقيم المستثمرون المخاطر في الشرق الأوسط والإجراءات الأميركية المحتملة لتخفيف القيود المفروضة على ناقلات "أسطول الظل" عالميا.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026