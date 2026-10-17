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القوات الحكومية اليمنية: نفذنا 1417 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي ضمن عملية فجر اليمن خلال 24 ساعة
2026-10-17 | 10:53
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القوات الحكومية اليمنية: نفذنا 1417 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي ضمن عملية فجر اليمن خلال 24 ساعة
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