عن الاحتجاجات في فرنسا.. ماذا قال ترامب؟

اعتبر الرئيس الأميركي ، الأحد، أن الهجرة تقف وراء الاضطرابات التي تشهدها ، داعياً إلى "إغلاق الحدود"، وذلك غداة احتجاجات النطاق تخللتها أعمال عنف، وفق وكالة "فرانس برس".