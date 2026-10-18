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عن الاحتجاجات في فرنسا.. ماذا قال ترامب؟
2026-10-18 | 09:19
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عن الاحتجاجات في فرنسا.. ماذا قال ترامب؟
اعتبر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الأحد، أن الهجرة تقف وراء الاضطرابات التي تشهدها
فرنسا
، داعياً إلى "إغلاق الحدود"، وذلك غداة احتجاجات
واسعة
النطاق تخللتها أعمال عنف، وفق وكالة "فرانس برس".
وقال
ترامب
، في منشور على "
تروث سوشال
": "
فرنسا
تحترق! إن هجرة أشخاص من عالم مختلف تماماً، أشخاص يحملون الكراهية في قلوبهم، قد حطّمت ذلك البلد الذي كان عظيماً يوماً ما".
وأضاف: "أغلقوا حدودكم واحكموا السيطرة، قبل فوات الأوان!".
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