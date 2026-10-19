وزير الداخلية الفرنسي: الشرطة فقدت السيطرة خلال الاحتجاجات في بعض المدن

أفادت صحيفة معاريف، بأنّ الجيش الإسرائيلي "ينتشر في هضبة الجولان وجنوب لبنان، من خلال الفرقتَين 36 و91، وسط أعلى درجات الجاهزية العملياتية. وتأتي حالة التأهّب الإسرائيلية "تحسّباً لاحتمال حدوث تصعيد"، إذ نفّذ الجيش الإسرائيلي سلسلة إجراءات في جبهات عدّة، وعزّز قواته على الحدود بوحدات إضافية".



وبحسب "معاريف" فإنّ "حزب الله تلقّى ضوءاً أخضر من إيران لرفع جاهزيته والاستعداد لخوض حرب ضد الجيش الإسرائيلي".