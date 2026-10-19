قبل 8 أيام من الانتخابات.. نتنياهو يتراجع في أحدث استطلاع إسرائيلي!

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" ، بالتعاون مع مؤسسة لازار للأبحاث ومنصة Panel4ALL، يومَي 14 و15 تشرين الأول، تراجع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بمقعدين، إلى 18 مقعداً، في حال إجراء انتخابات للكنيست، مقابل ارتفاع مجموع مقاعد الأحزاب إلى 14 مقعداً.



وبحسب نتائج الاستطلاع، تراجع الائتلاف الحاكم بمقعد واحد، ليحصل على 51 مقعداً، مقابل 51 مقعداً لأحزاب الصهيونية، ما يعكس تعادلاً بين الكتلتين، في وقت حصل فيه حزب "الاحتياطيون والاقتصاديون" على 4 مقاعد، من دون أن يُحسب ضمن أي منهما.



وأشارت الصحيفة إلى أن أياً من الكتلتين لن تتمكن من بلوغ الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة، والبالغة 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، حتى في حال انضمام الحزب المذكور إلى إحداهما.