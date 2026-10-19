قبل 8 أيام من الانتخابات.. نتنياهو يتراجع في أحدث استطلاع إسرائيلي!

وفي توزيع المقاعد، تصدّر حزب "ياشار" النتائج بـ21 مقعداً، يليه الليكود بـ18 مقعداً، ثم حزب "بيهاد" بـ13 مقعداً، والديمقراطيون بـ9 مقاعد. وحصل كل من "إسرائيل
بيتنا" و"عوتسما يهوديت" والقائمة المشتركة و"يهودية التوراة الموحدة" على 8 مقاعد، فيما نال حزب "شاس" 7 مقاعد، وكل من "الصهيونية الدينية" والقائمة العربية
" الموحدة 6 مقاعد.
أما في ما يتعلق برئاسة الحكومة، فأظهر الاستطلاع تقدّم غادي آيزنكوت على نتنياهو بنسبة 48% مقابل 41%، فيما تعادل نتنياهو مع نفتالي بينيت بنسبة 43% لكل منهما، وتقدّم على أفيغدور ليبرمان بنسبة 43% مقابل 37%.
وفي حال عدم حسم الانتخابات المقبلة، أظهر الاستطلاع أن 55% من المشاركين يفضّلون تشكيل حكومة وحدة وطنية، مقابل 27% يؤيدون إجراء انتخابات جديدة
، فيما لم يحسم 18% موقفهم.
كما كشفت النتائج أن 90% من ناخبي الائتلاف الحاكم يتوقعون فوز معسكرهم في الانتخابات، مقابل 75% من ناخبي المعارضة
الذين يتوقعون فوز معسكرهم.
وفي تفاصيل المواقف من حكومة الوحدة
الوطنية، أبدى 54% من ناخبي المعارضة استعدادهم لتأييد تشكيلها شرط أن يترأسها زعيم من معسكر التغيير، فيما فضّل 36% من ناخبي الائتلاف تشكيل حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، مقابل 32% يؤيدون إجراء انتخابات جديدة إذا لم تُحسم النتائج.
وأُجري الاستطلاع يومَي 14 و15 تشرين الأول، وشمل عيّنة من 700 مشارك من اليهود والعرب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، بهامش خطأ أقصى بلغ 3.7%.