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الشرق الأوسط والعالم

قبل 8 أيام من الانتخابات.. نتنياهو يتراجع في أحدث استطلاع إسرائيلي!

2026-10-19 | 05:51
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قبل 8 أيام من الانتخابات.. نتنياهو يتراجع في أحدث استطلاع إسرائيلي!
قبل 8 أيام من الانتخابات.. نتنياهو يتراجع في أحدث استطلاع إسرائيلي!

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بالتعاون مع مؤسسة لازار للأبحاث ومنصة Panel4ALL، يومَي 14 و15 تشرين الأول، تراجع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بمقعدين، إلى 18 مقعداً، في حال إجراء انتخابات للكنيست، مقابل ارتفاع مجموع مقاعد الأحزاب العربية إلى 14 مقعداً.

وبحسب نتائج الاستطلاع، تراجع الائتلاف الحاكم بمقعد واحد، ليحصل على 51 مقعداً، مقابل 51 مقعداً لأحزاب المعارضة الصهيونية، ما يعكس تعادلاً بين الكتلتين، في وقت حصل فيه حزب "الاحتياطيون والاقتصاديون" على 4 مقاعد، من دون أن يُحسب ضمن أي منهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن أياً من الكتلتين لن تتمكن من بلوغ الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة، والبالغة 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، حتى في حال انضمام الحزب المذكور إلى إحداهما.

وفي توزيع المقاعد، تصدّر حزب "ياشار" النتائج بـ21 مقعداً، يليه الليكود بـ18 مقعداً، ثم حزب "بيهاد" بـ13 مقعداً، والديمقراطيون بـ9 مقاعد. وحصل كل من "إسرائيل بيتنا" و"عوتسما يهوديت" والقائمة المشتركة و"يهودية التوراة الموحدة" على 8 مقاعد، فيما نال حزب "شاس" 7 مقاعد، وكل من "الصهيونية الدينية" والقائمة العربية" الموحدة 6 مقاعد.

أما في ما يتعلق برئاسة الحكومة، فأظهر الاستطلاع تقدّم غادي آيزنكوت على نتنياهو بنسبة 48% مقابل 41%، فيما تعادل نتنياهو مع نفتالي بينيت بنسبة 43% لكل منهما، وتقدّم على أفيغدور ليبرمان بنسبة 43% مقابل 37%.

وفي حال عدم حسم الانتخابات المقبلة، أظهر الاستطلاع أن 55% من المشاركين يفضّلون تشكيل حكومة وحدة وطنية، مقابل 27% يؤيدون إجراء انتخابات جديدة، فيما لم يحسم 18% موقفهم.

كما كشفت النتائج أن 90% من ناخبي الائتلاف الحاكم يتوقعون فوز معسكرهم في الانتخابات، مقابل 75% من ناخبي المعارضة الذين يتوقعون فوز معسكرهم.

وفي تفاصيل المواقف من حكومة الوحدة الوطنية، أبدى 54% من ناخبي المعارضة استعدادهم لتأييد تشكيلها شرط أن يترأسها زعيم من معسكر التغيير، فيما فضّل 36% من ناخبي الائتلاف تشكيل حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، مقابل 32% يؤيدون إجراء انتخابات جديدة إذا لم تُحسم النتائج.

وأُجري الاستطلاع يومَي 14 و15 تشرين الأول، وشمل عيّنة من 700 مشارك من اليهود والعرب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، بهامش خطأ أقصى بلغ 3.7%.
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تعليمات عسكرية مشدّدة من زامير.. إسرائيل ترفع جاهزيتها على جميع الجبهات
07:06

تعليمات عسكرية مشدّدة من زامير.. إسرائيل ترفع جاهزيتها على جميع الجبهات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عقد اجتماع لتقييم الأوضاع على مختلف الجبهات، برئاسة رئيس الأركان إيال زامير، لبحث استعدادات الجيش لفترة الانتخابات، بمشاركة كبار القادة العسكريين، بينهم رؤساء شعبتَي العمليات والاستخبارات وقادة المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية والجبهة الداخلية.

وشدّد زامير خلال الاجتماع على أن مهمة الجيش تتمثل في ضمان إجراء الانتخابات بأمان وفي موعدها المحدد، مؤكداً أن الجيش لا يزال في أعلى درجات التأهب وسيحافظ على جاهزيته على جميع الجبهات.

وفي إطار تعزيز الاستعدادات، أصدر زامير تعليمات بتقييد الإجازات في وحدات الجيش اعتباراً من الخميس المقبل، وفقاً لتقييمات الوضع المستمرة، إلى جانب تعزيز حضور كبار القادة في مراكز القيادة والمقار العسكرية والوحدات لضمان الجاهزية العملياتية والقتالية.

07:06

تعليمات عسكرية مشدّدة من زامير.. إسرائيل ترفع جاهزيتها على جميع الجبهات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عقد اجتماع لتقييم الأوضاع على مختلف الجبهات، برئاسة رئيس الأركان إيال زامير، لبحث استعدادات الجيش لفترة الانتخابات، بمشاركة كبار القادة العسكريين، بينهم رؤساء شعبتَي العمليات والاستخبارات وقادة المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية والجبهة الداخلية.

وشدّد زامير خلال الاجتماع على أن مهمة الجيش تتمثل في ضمان إجراء الانتخابات بأمان وفي موعدها المحدد، مؤكداً أن الجيش لا يزال في أعلى درجات التأهب وسيحافظ على جاهزيته على جميع الجبهات.

وفي إطار تعزيز الاستعدادات، أصدر زامير تعليمات بتقييد الإجازات في وحدات الجيش اعتباراً من الخميس المقبل، وفقاً لتقييمات الوضع المستمرة، إلى جانب تعزيز حضور كبار القادة في مراكز القيادة والمقار العسكرية والوحدات لضمان الجاهزية العملياتية والقتالية.

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