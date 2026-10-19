قبوات: بحثت مع الوزيرة حنين السيد 3 ملفات هي عودة السوريين والسوريات إلى وطنهم وحماية الأطفال والرعاية الاجتماعية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عقد اجتماع لتقييم الأوضاع على مختلف الجبهات، برئاسة رئيس الأركان إيال زامير، لبحث استعدادات الجيش لفترة الانتخابات، بمشاركة كبار القادة العسكريين، بينهم رؤساء شعبتَي العمليات والاستخبارات وقادة المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية والجبهة الداخلية.



وشدّد زامير خلال الاجتماع على أن مهمة الجيش تتمثل في ضمان إجراء الانتخابات بأمان وفي موعدها المحدد، مؤكداً أن الجيش لا يزال في أعلى درجات التأهب وسيحافظ على جاهزيته على جميع الجبهات.



وفي إطار تعزيز الاستعدادات، أصدر زامير تعليمات بتقييد الإجازات في وحدات الجيش اعتباراً من الخميس المقبل، وفقاً لتقييمات الوضع المستمرة، إلى جانب تعزيز حضور كبار القادة في مراكز القيادة والمقار العسكرية والوحدات لضمان الجاهزية العملياتية والقتالية.