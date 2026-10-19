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قناة الجديد
2026
11:14
بلدية الفنار تحسم جدل الحفرة: "إنه الذهب"
11:05
قرار من وزارة المالية يهمّ أرباب العمل.. ماذا في التفاصيل؟
10:46
اتفاقية غاز لـ20 عاماً ومحطتان جديدتان.. ماذا تحضّر قطر للبنان؟
10:24
الموجز الاخباري من قناة الجديد
09:36
عن سلاح حزب الله وشحنة المتفجرات.. ماذا قالت الخارجية الأميركية لـ"الجديد"؟
الشرق الأوسط والعالم
الإحتجاجات تتمدد في أوروبا (تابعوا النشرة المسائية)
2026-10-19 | 12:20
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الإحتجاجات تتمدد في أوروبا (تابعوا النشرة المسائية)
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تتمدد
أوروبا
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13:38
العفو العام.. جبهة نيابية "سنية" بوجه محاولات العرقلة (شاهد التقرير)
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من بعبدا.. الإخلال بالأمن ممنوع (شاهد التقرير)
النشرة
13:25
مقدمة النشرة المسائية 19-10-2026
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