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الموجز الاخباري من قناة الجديد
الشرق الأوسط والعالم
المتحدث باسم الخارجية القطرية: ندعم أشقاءنا في المملكة العربية السعودية ونتواصل بشكل دائم مع شركائنا بالمنطقة
2026-10-20 | 04:00
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المتحدث باسم الخارجية القطرية: ندعم أشقاءنا في المملكة العربية السعودية ونتواصل بشكل دائم مع شركائنا بالمنطقة
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المتحدث باسم الخارجية القطرية: ندعم أشقاءنا في المملكة العربية السعودية ونتواصل بشكل دائم مع شركائنا بالمنطقة
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