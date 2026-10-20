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الموجز الاخباري من قناة الجديد
الشرق الأوسط والعالم
أ ف ب: قائد الجيش الباكستاني يزور طهران الثلاثاء
2026-10-20 | 03:27
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أ ف ب: قائد الجيش الباكستاني يزور طهران الثلاثاء
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