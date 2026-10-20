وزير الحرب الأميركي: زرت قوات أميركية في إسرائيل وتحدثت إلى نتنياهو ولن أتطرق إلى فحوى المحادثات

صدر عن منظمة أطباء بلا حدود البيان التالي:



في مساء يوم 15 أكتوبر، اعتدى مستوطنون إسرائيليون بوحشية على زميل من أطباء بلا حدود بحجر بحجم اليد أُطلق من مقلاع خلال هجوم متعمد شنّه مستوطنون على قريته في جنوب الضفة الغربية. واحتاج زميلنا إلى رعاية طبية فورية. هذه الحادثة ليست معزولة، فعلى مدى الأشهر الماضية، تعرضت المجتمعات في أنحاء الخليل ومناطق أخرى من الضفة الغربية لتزايد العنف والترهيب العشوائي وانعدام الأمن.



وفقًا لرواية زميلنا، نزلت مجموعة من حوالي 20 مستوطنًا من التلال القريبة لمهاجمة السكان، ووصل المزيد من المستوطنين في وقت لاحق. كان المستوطنون مسلحين بالهراوات والبنادق والقنابل الصوتية والمقاليع. وساعدتهم القنابل الصوتية والعيارات النارية التحذيرية من البنادق على التقدم إلى داخل القرية ودفع السكان الفلسطينيين.

