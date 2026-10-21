المقاتلات الإسرائيلية أقلعت باتجاه إيران.. ماذا حصل؟

أفادت مصادر أميركية للقناة 12 ، بأنّ مقاتلات إسرائيلية وصلت حدود



ضمن محاكاة لشنّ هجوم على .