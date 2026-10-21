بيان قطري فرنسي: ندين الهجمات العسكرية الإيرانية على دول المنطقة وهي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي

سلام: ما تقوم به إسرائيل في المنصوري وزوطر الشرقية وكفرتبنيت وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية من اعتداءات وتوغلات وعمليات جرف وتدمير يشكّل انتهاكاً خطيراً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي