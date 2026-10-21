أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
17:06
محادثات تامبا تختتم يومها الثاني.. مراسل الجديد ينقل التفاصيل (شاهد الفيديو)
15:37
بنت جبيل.. صورة جوية جديدة تظهر الدمار الهائل (شاهد الصورة)
15:16
إذا تلقيت هذا الاتصال.. انتبه قوى الأمن تحذر! (شاهد الفيديو)
15:01
بالصورة.. العثور على جثة شاب قرب البحر والتحقيقات تكشف أولى التفاصيل
14:41
بعد "أم القنابل" الأميركية.. إيران تتحضّر لـ"أبو القنابل"!
الشرق الأوسط والعالم
وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: واشنطن لن تهاجم إيران في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي
2026-10-21 | 18:09
A-
A+
وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: واشنطن لن تهاجم إيران في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي
مقالات ذات صلة
ترامب: لن نشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي بأميركا المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر
المتحدثة باسم البيت الأبيض: من الحكمة أن تتوصل إيران إلى اتفاق
ترامب: سنحقق فوزا كاسحا في انتخابات التجديد النصفي وسننقذ أميركا
وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: واشنطن لن تهاجم إيران في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي
الشرق الأوسط والعالم
ستريت
جورنال
المتحدثة
البيت
الأبيض:
واشنطن
تهاجم
إيران
انتخابات
التجديد
النصفي
العودة الى الأعلى
أ ف ب: ماكرون يصل إلى الرياض في محطة مفاجئة ضمن جولته الخليجية
أ ف ب: ماكرون يعلن أن فرنسا ستعقد مؤتمرا لدعم الجيش اللبناني بعد الانتخابات الإسرائيلية
اقرأ ايضا في الشرق الأوسط والعالم
18:35
هيئة الطيران المدني السعودي: وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين بعد تعرض مطار الملك فهد الدولي لاعتداء مساء الأربعاء
18:35
هيئة الطيران المدني السعودي: وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين بعد تعرض مطار الملك فهد الدولي لاعتداء مساء الأربعاء
18:22
وول ستريت جورنال عن مصدر: إسرائيل قدمت لهيغسيث قائمة أهداف لشن ضربات على إيران استنادا لمعلومات استخباراتية
18:22
وول ستريت جورنال عن مصدر: إسرائيل قدمت لهيغسيث قائمة أهداف لشن ضربات على إيران استنادا لمعلومات استخباراتية
17:16
إن بي سي نيوز عن مسؤولين أميركيين: الخارجية الأميركية تأمر بمزيد من خفض عدد الموظفين بعدة بعثات بالشرق الأوسط
17:16
إن بي سي نيوز عن مسؤولين أميركيين: الخارجية الأميركية تأمر بمزيد من خفض عدد الموظفين بعدة بعثات بالشرق الأوسط
يحدث الآن
رياضة
19:10
فيديو - جماهير فينورد تثير الشغب في شوارع إشبيلية
رياضة
18:49
ميلان ينتفض ضدّ غلاء التذاكر.. ويهدّد
رياضة
18:47
مدرّب بوكا يُوبّخ لاعبه بسبب صورة
اخترنا لكم
الشرق الأوسط والعالم
14:41
بعد "أم القنابل" الأميركية.. إيران تتحضّر لـ"أبو القنابل"!
أخبار لبنان
14:06
مؤتمر يجمع القيادات النسائية على طريق التمكين وبناء الدولة | شاهد التقرير
الشرق الأوسط والعالم
13:45
المقاتلات الإسرائيلية أقلعت باتجاه إيران.. ماذا حصل؟
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
09:44
تحذير للسائقين.. إليكم ما أعلنته قوى الأمن
2026-09-07
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش هاجم بنى تحتية ومسلحين من حزب الله في دير الزهراني وكفررمان جنوبي لبنان
12:03
بالصورة - جندي إسرائيلي يصوّت من داخل لبنان
2026-09-07
السلاح لا يبرّر الاعتداءات الإسرائيلية.. ونائب يدعو "حزب الله" إلى كنف الدولة
2026-10-19
أ ف ب: إعلان فرض حظر تجول في مدن بشمال فرنسا ليلتي الاثنين والثلاثاء
15:37
بنت جبيل.. صورة جوية جديدة تظهر الدمار الهائل (شاهد الصورة)
بالفيديو
بالفيديو
14:06
مؤتمر يجمع القيادات النسائية على طريق التمكين وبناء الدولة | شاهد التقرير
13:25
النشرة الجوية 21-10-2026
13:21
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026
12:13
"التحقق" والسلاح.. محور اجتماعات تامبا لليوم الثاني
10:30
الموجز الاخباري من قناة الجديد
07:48
باللون الوردي.. دلفينان يثيران الدهشة في مياه سلطنة عمان (شاهد الفيديو)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
الشرق الأوسط والعالم
13:45
المقاتلات الإسرائيلية أقلعت باتجاه إيران.. ماذا حصل؟
الشرق الأوسط والعالم
13:45
المقاتلات الإسرائيلية أقلعت باتجاه إيران.. ماذا حصل؟
أخبار لبنان
09:44
تحذير للسائقين.. إليكم ما أعلنته قوى الأمن
أخبار لبنان
09:44
تحذير للسائقين.. إليكم ما أعلنته قوى الأمن
أخبار لبنان
10:34
"بنى عسكرية داخل مبنى البلدية".. حارة حريك تردّ وتحذّر!
أخبار لبنان
10:34
"بنى عسكرية داخل مبنى البلدية".. حارة حريك تردّ وتحذّر!
أخبار لبنان
15:16
إذا تلقيت هذا الاتصال.. انتبه قوى الأمن تحذر! (شاهد الفيديو)
أخبار لبنان
15:16
إذا تلقيت هذا الاتصال.. انتبه قوى الأمن تحذر! (شاهد الفيديو)
أخبار لبنان
15:01
بالصورة.. العثور على جثة شاب قرب البحر والتحقيقات تكشف أولى التفاصيل
أخبار لبنان
15:01
بالصورة.. العثور على جثة شاب قرب البحر والتحقيقات تكشف أولى التفاصيل
أخبار لبنان
12:34
محافظ النبطية المعيّن يعلن عزوفه عن تولّي منصبه
أخبار لبنان
12:34
محافظ النبطية المعيّن يعلن عزوفه عن تولّي منصبه
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026