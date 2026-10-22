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الشرق الأوسط والعالم

خطط أميركية إسرائيلية لضرب إيران.. وطهران تطور تكتيكاتها

2026-10-22 | 00:00
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خطط أميركية إسرائيلية لضرب إيران.. وطهران تطور تكتيكاتها
خطط أميركية إسرائيلية لضرب إيران.. وطهران تطور تكتيكاتها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب مع إيران ستنتهيان بطريقة أو بأخرى، مؤكداً أن الولايات المتحدة دمرت قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم من خلال عمليتي "مطرقة منتصف الليل" و"الغضب الملحمي".

 
 
وأضاف ترامب أن التداعيات التي تتحملها الولايات المتحدة جراء الحرب مع إيران تمثل ثمناً ضئيلاً، واصفاً طهران بأنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب.

وأشار إلى أن واشنطن بإمكانها الانسحاب الآن، لكنها تريد ضمان استمرار نتائج ما حققته في إيران لفترة طويلة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تضمن حالياً عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وأنه كان ينبغي اتخاذ هذه الخطوات قبل سنوات.

وفي السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران على دراية بخطط الحرب الأميركية، وتعمل على تطوير أهداف وتكتيكات جديدة.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب يبقي جميع الخيارات مطروحة لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، وعن مسؤولين أميركيين أن الجيشين الأميركي والإسرائيلي وضعا خططاً لشن ضربات ضد إيران بعد الانتخابات.

من جهتها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن واشنطن لن تهاجم إيران في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي، فيما قال مسؤول أميركي للصحيفة إن الأعمال العدائية مرشحة للتصاعد بسرعة في المنطقة بما يتجاوز نطاقها الجغرافي.

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية مستعدة لحماية المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الجيش ينقل أفراده بشكل دوري لتعزيز جاهزيتهم للعمليات.
 
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