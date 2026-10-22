الخارجية الأميركية توضح حقيقة إخلاء سفاراتها في الخليج

وأوضح بيغوت في تدوينة على منصة "إكس"، ان "وزارة الخارجية
وجهت الموظفين الحكوميين الأميركيين
الذين لا تقتضي مهامهم البقاء وأفراد عائلاتهم بمغادرة المملكة العربية السعودية
حصرا".
أضاف :"ان جماعة الحوثي المدعومة من إيران
صعدت أعمالها العدائية ضد السعودية
بشن هجمات على مطارات مدنية ومنشآت تحتية حيوية أخرى، مما أسفر عن إصابات مدنية واضطرابات شديدة في حركة السفر"، مؤكدا أن "سلامة
وأمن موظفي الوزارة وعائلاتهم تبقى على رأس الأولويات مع استمرار اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايتهم".
وأمرت وزارة الخارجية الأميركية
امس بعض دبلوماسييها وأفراد أسرهم بمغادرة السعودية عقب سلسلة هجمات تعرضت لها المملكة.
وأوضحت في بيان أن "الحوثيين شنوا هجمات عدائية ضد السعودية شملت استهداف مطارات مدنية ومنشآت تحتية حيوية أخرى، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين واضطرابات شديدة في حركة السفر".