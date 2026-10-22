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الشرق الأوسط والعالم

الخارجية الأميركية توضح حقيقة إخلاء سفاراتها في الخليج

2026-10-22 | 01:56
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الخارجية الأميركية توضح حقيقة إخلاء سفاراتها في الخليج
الخارجية الأميركية توضح حقيقة إخلاء سفاراتها في الخليج


نفى المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت إخلاء سفارات بلاده في دول الخليج، مؤكدا أن "قرار المغادرة يقتصر على السعودية حصرا بسبب التصعيد الحوثي".

وأوضح بيغوت في تدوينة على منصة "إكس"، ان "وزارة الخارجية وجهت الموظفين الحكوميين الأميركيين الذين لا تقتضي مهامهم البقاء وأفراد عائلاتهم بمغادرة المملكة العربية السعودية حصرا".

أضاف :"ان جماعة الحوثي المدعومة من إيران صعدت أعمالها العدائية ضد السعودية بشن هجمات على مطارات مدنية ومنشآت تحتية حيوية أخرى، مما أسفر عن إصابات مدنية واضطرابات شديدة في حركة السفر"، مؤكدا أن "سلامة وأمن موظفي الوزارة وعائلاتهم تبقى على رأس الأولويات مع استمرار اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايتهم".

وأمرت وزارة الخارجية الأميركية امس بعض دبلوماسييها وأفراد أسرهم بمغادرة السعودية عقب سلسلة هجمات تعرضت لها المملكة.

وأوضحت في بيان أن "الحوثيين شنوا هجمات عدائية ضد السعودية شملت استهداف مطارات مدنية ومنشآت تحتية حيوية أخرى، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين واضطرابات شديدة في حركة السفر".
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