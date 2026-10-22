الخارجية الأميركية توضح حقيقة إخلاء سفاراتها في الخليج



نفى المتحدث الخارجية الأميركية تومي بيغوت إخلاء سفارات بلاده في دول الخليج، مؤكدا أن "قرار المغادرة يقتصر على حصرا بسبب التصعيد الحوثي".

وأوضح بيغوت في تدوينة على منصة "إكس"، ان " وجهت الموظفين الحكوميين الذين لا تقتضي مهامهم البقاء وأفراد عائلاتهم بمغادرة حصرا".



أضاف :"ان جماعة الحوثي المدعومة من صعدت أعمالها العدائية ضد بشن هجمات على مطارات مدنية ومنشآت تحتية حيوية أخرى، مما أسفر عن إصابات مدنية واضطرابات شديدة في حركة السفر"، مؤكدا أن " وأمن موظفي الوزارة وعائلاتهم تبقى على رأس الأولويات مع استمرار اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايتهم".



وأمرت امس بعض دبلوماسييها وأفراد أسرهم بمغادرة السعودية عقب سلسلة هجمات تعرضت لها المملكة.



وأوضحت في بيان أن "الحوثيين شنوا هجمات عدائية ضد السعودية شملت استهداف مطارات مدنية ومنشآت تحتية حيوية أخرى، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين واضطرابات شديدة في حركة السفر".