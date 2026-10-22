عن ضربة ايران وحزب الله.. ماذا قال نتنياهو؟

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه سيطلع الرئيس الأميركي على ما تعتزم القيام به، لكنه لن يطلب منه الضوء الأخضر لضرب .

وأضاف نتنياهو أنه أصدر توجيهاً بأن "الحل الوحيد المقبول هو إسقاط النظام المتعصب في ".



وقال إن "سحقت خصومها" في ولبنان وطهران وإيران نفسها، معتبراً أنها أنجزت 90 بالمئة من المهمة، فيما تبقى 10 بالمئة.



وأضاف في حفل تخريج دفعة من الضباط: "هناك طريقة واحدة فقط لإزالة هذا التهديد مرة واحدة وإلى الأبد: الإطاحة بالنظام في إيران. وتلك هي توجيهاتي للجيش والموساد والأجهزة الأمنية".



وأشار نتنياهو إلى المرشد قائلا: "النظام في إيران لم يتعلم الدرس بعد. فقد قرر مجتبى خامنئي، طاغية العصر، السير على خطى والده".



وقال نتنياهو إنه "طالما تسعى إيران لتدمير إسرائيل، سيظل هناك تهديد وجودي، وترامب صديقي المقرب يشاركني الرأي".



وأضاف أنهم "سيقطعون رأس الأخطبوط وأذرعه، أي حماس وحزب الله".