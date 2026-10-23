أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

الشرق الأوسط والعالم

ترامب يخطط لضرب إيران.. وهذه هي الأهداف!

2026-10-23 | 00:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب يخطط لضرب إيران.. وهذه هي الأهداف!
ترامب يخطط لضرب إيران.. وهذه هي الأهداف!

كشف تقرير لمجلة "أتلانتيك" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس إحياء حملته العسكرية ضد إيران من خلال سلسلة من الضربات تستمرّ لأيام.


ورجحت مصادر المجلة الأميركية أن تنفذ الضربات الجديدة عقب انتخابات التجديد النصفي المقررة خلال أقل من أسبوعين، بينما تشمل الأهداف المحتملة ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية.

ووفق "أتلانتيك"، فقد تلقى ترامب أخيراً آراء من اثنين من المقربين الموثوقين لديه، وزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويرى الأول أن إيران تقف على حافة الانهيار الاقتصادي، وأن استمرار الحصار الأميركي البحري، بالتزامن مع العقوبات، سيجبرها على الرضوخ على طاولة المفاوضات، في المقابل، طرح نتنياهو، خلال سلسلة من الاتصالات مع ترامب، مسارا مختلفا، يتمثل في شن جولة أخرى من الضربات الأميركية والإسرائيلية المدمرة بهدف "إسقاط النظام".

وتقول المجلة، وفقاً لمصادرها، إن إدارة ترامب تدرس دمج النهجين معًا، مراهنة على أن إيران باتت بالفعل على وشك الانهيار الاقتصادي، وأن توجيه بضع ضربات كبرى إضافية سيكون كافيا لإحداث تغيير في النظام.

وأشار أحد المستشارين من خارج الإدارة إلى أن "الضغط الاقتصادي يؤتي ثماره، ويُعتقد أن إيران تقترب من حافة الهاوية"، مضيفا أن الضربات الجديدة "ستدفعها لتجاوز تلك الحافة".

وكشفت المصادر أن ترامب طرح فكرة استئناف الهجمات قبل الانتخابات، وهو توجه دعمه في واشنطن أولئك الذين يعتقدون أن استعراض القوة قد يتيح للرئيس تحقيق ما يشبه "مفاجأة انتخابية"، ومن خارج الولايات المتحدة نتنياهو.

لكن هذا المقترح قوبل بمعارضة شديدة خلف الكواليس، حتى من أعضاء الحزب الجمهوري، لدرجة أن ترامب كتب على منصة "تروث سوشيال" أنه لن يشن هجمات أخرى قبل الانتخابات.

في المقابل، يؤكد مسؤولون أميركيون أنه لم يتخذ أي قرار بشأن استئناف الضربات بعد الانتخابات، رغم ظهور مؤشرات علنية واضحة على الاستعداد لذلك، حيث يستمر الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، ويتسع نطاق التنسيق مع إسرائيل.

وتأمل إدارة ترامب أن تظل إيران في حالة ترقب وقلق، بسبب الغموض المحيط بما قد تقدم عليه الولايات المتحدة، وتوقيت ذلك، وفق "أتلانتيك".
مقالات ذات صلة
ترامب يخطط لضرب إيران.. وهذه هي الأهداف!

الشرق الأوسط والعالم

ايران

اميركا

دونالد ترامب

المفاوضات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
القناة 14 الإسرائيلية: عملية إطلاق النار في الخليل استهدفت برجا عسكريا قرب مستوطنة تيلم وهناك إصابات
مسؤول بالجيش الإسرائيلي للقناة 12: لا سبب لشن هجوم على إيران قبل الانتخابات

اقرأ ايضا في الشرق الأوسط والعالم

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026