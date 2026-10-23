الذهب يتراجع.. كم بلغ سعر الأونصة؟

إذ أدى ارتفاع أسعار والبيانات الاقتصادية الأميركية القوية إلى تعزيز التوقعات بأن ‌يبقي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول

وهبط في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4018.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0036 بتوقيت غرينتش، مسجلا أدنى مستوى له منذ الثالث من آب. وانخفض المعدن 3.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى ⁠الآن وسجل أكبر نزول أسبوعي منذ حزيران.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم الأول 0.6 بالمئة إلى 4033.70 دولارا.