قبل الانتخابات بأيام.. ماذا طلب نتنياهو من حزبه؟

أمر حزبه الليكود









بإلغاء كل أنشطته المقررة الجمعة، وذلك عقب إطلاق نار في المحتلة اسفر عن إصابة خمسة أشخاص قبل أيام من .



وأفاد الليكود في بيان بأن "أصدر تعليمات بإلغاء كل الأنشطة السياسية التي كان الحزب يعتزم تنظيمها هذا الصباح، عقب الهجوم الخطير عند مفترق ".