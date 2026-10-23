حادث أمني يطال موكب نتنياهو.. ماذا حصل؟

نشر موقع " أحرونوت" تقريراً أفاد فيه بتعرّض موكب لرشق زجاجة قرب سوق محانيه في ، ليل الخميس – الجمعة، أثناء مغادرته المكان عقب زيارة انتخابية استمرت نحو 20 دقيقة.



وبحسب الموقع، لم يُسفر الحادث عن وقوع إصابات، فيما أظهرت مشاهد عناصر من الشرطة وحراس الموكب وهم يسارعون باتجاه تجمّع للأشخاص في محاولة لتحديد هوية من ألقى الزجاجة وأشار التقرير إلى أنّه لم يُعلن حتى الآن عن توقيف أي شخص على خلفية الحادث، الذي وقع في ظل أجواء انتخابية مشحونة .