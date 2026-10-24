وصول الرئيس عون إلى قصر عدل طرابلس

عون: عندما أدعو إلى انهاء حالة العداء مع اسرائيل اعني انهاء الحروب التي دمرت البلاد وأزهقت أرواحاً بريئة ولم يعد لدينا قدرة على تحملها وكل تفسير غير ذلك خاطىء ومشبوه