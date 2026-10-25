ترامب يتحدث عن خيارين تجاه إيران.. وطهران: لم نغادر

إن الخيار المطروح أمامه حاليًّا يتمثل في إبرام اتفاق مع أو " عليها تماما"، في وقت أشار فيه إلى أن لا تجري تحركات كبيرة في ما يتعلق بمنشآتها النووية، مؤكدا أن تراقب الوضع.في المقابل، أكد المتحدث أن بلاده لم تنسحب من المفاوضات، مشيرًا إلى استمرار تبادل الرسائل مع عبر وسطاء.وأوضح المتحدث أن المشكلة الأساسية تكمن في ما وصفه بإصرار واشنطن على التمسك بمطالب أحادية.