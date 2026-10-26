القبض على 3 مشتبه بهم في الهجوم على كنيسة في الأردن

قبضت الاثنين على ثلاثة مشتبه بهم في الهجوم الدامي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس في محافظة الكرك، وفق ما أعلن بيان لمديرية .



وقال البيان ان " تمكنت فجر (الإثنين) من تحديد مكان تواجد الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية الإرهابية الجبانة بحق مواطنين أردنيين في كنيسة في قرية في محافظة الكرك بعد ان تحصنوا داخل أحد المنازل المهجورة" في الكرك.



واضاف ان "الإرهابيين الثلاثة رفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنيّة التي طبقت معهم قواعد الاشتباك لحين السيطرة وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعا، من دون وقوع أي إصابات في صفوف القوة الأمنيّة".



وأكد البيان أنه"ضبط بحوزتهم بعد القبض عليهم وتفتيش مكان تواجدهم مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد".