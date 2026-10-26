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مدير الأمن العام الأردني: الإرهابيون الثلاثة أصيبوا بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج
2026-10-26 | 07:19
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مدير الأمن العام الأردني: الإرهابيون الثلاثة أصيبوا بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج
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