الحكومة السورية: الأردن شن غارات في الجنوب من دون تنسيق

أعلنت الحكومة أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الميدانية في الجنوب السوري، عقب التي نفذها سلاح الجو الأردني، مؤكدةً أن العملية العسكرية لم يسبقها أي تنسيق مع الجانب السوري.





وأشارت الحكومة، في بيان، إلى أن أدت إلى سقوط وجرحى، بينهم مدنيون وأطفال، معربةً عن تضامنها مع العائلات المتضررة، ومقدمةً تعازيها لذوي الضحايا، ومتمنيةً الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد البيان أن الجهات المعنية تتابع أوضاع المتضررين واحتياجاتهم، وتعمل على تقديم الدعم اللازم لهم، بالتوازي مع مباشرة تحقيقات دقيقة لكشف ملابسات الاستهداف.

ولفتت الحكومة إلى أن قنوات التواصل مع الأردنية الهاشمية لا تزال مفتوحة لبحث الموقف، مشددةً على أهمية التنسيق الميداني والأمني المشترك في أي خطوات تتعلق بالمناطق الحدودية، بما يضمن احترام سيادة الجمهورية السورية ويحفظ أمن البلدين واستقرارهما.