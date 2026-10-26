الحكومة السورية: الأردن شن غارات في الجنوب من دون تنسيق

وأشارت الحكومة، في بيان، إلى أن الغارات أدت إلى سقوط شهداء وجرحى، بينهم مدنيون وأطفال، معربةً عن تضامنها مع العائلات المتضررة، ومقدمةً تعازيها لذوي الضحايا، ومتمنيةً الشفاء العاجل للجرحى.
وأكد البيان أن الجهات المعنية تتابع أوضاع المتضررين واحتياجاتهم، وتعمل على تقديم الدعم اللازم لهم، بالتوازي مع مباشرة تحقيقات دقيقة لكشف ملابسات الاستهداف.
ولفتت الحكومة السورية إلى أن قنوات التواصل مع المملكة الأردنية الهاشمية لا تزال مفتوحة لبحث الموقف، مشددةً على أهمية التنسيق الميداني والأمني المشترك في أي خطوات تتعلق بالمناطق الحدودية، بما يضمن احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ويحفظ أمن البلدين واستقرارهما.