الذهب يتراجع.. كم بلغ سعر الأونصة؟

بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن ‌مسار أسعار الفائدة

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4013.70 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0045 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم الأول 0.3 بالمئة إلى 4027.10 .

كذلك تراجعت أسعار بشكل طفيف ، إذ حدّت فرص التوصل إلى تسوية في الحرب الأميركية الإسرائيلية على من مخاوف اضطراب الإمدادات، لكن خام ‌برنت ظل قريبا من أعلى مستوياته في ستة أشهر بعدما أدت الهجمات على إلى تراجع الآمال في استقرار بالمنطقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 115.15 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0000 بتوقيت غرينتش، بينما ⁠تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا أو 0.43 بالمئة إلى 101.32 دولارا للبرميل.