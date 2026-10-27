حمد بن جاسم يحذّر من قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة!

حذّر رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم مما قال إنها قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أيّ لحظة، وذلك حال انتهت جهود التوصل إلى حلّ لوقف الحرب الدائرة في المنطقة، لا يشمل اتفاقيةً واضحةً وصريحة.



وكتب عبر حسابه على منصة إكس: هناك أخبار الآن تشير إلى نشاط وجهود تبذل للوصول إلى حلّ يضعُ حدا للحرب الدائرة في منطقتِنا بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهةٍ اخرى، وما ينجم عن هذه الحرب من توترٍ يزداد خطره يوما بعد يوم.

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وتابع: أتمنى أن تؤتي تلك الجهود ثمارها وأن تتكلل، كما قلت مرارا، باتفاقية واضحة وصريحة، وليست اتفاقية مرحلية أو هُدنة مرحلية.وأضاف أنّ "الهدن المؤقتة لا تحقق الغرض المنشود، ولا تؤدي إلا إلى تصعيدِ التوتر وازدياده وقد يتحول إلى قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أيّ لحظة.

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وختم بن جاسم: "أتمنى أن يسود العقل والواقعية، وأن تُغَلَّب مصلحة المنطقة على المصالح الآنيّة، وأنْ تعي دول منطقتنا أنها هي المعنية بالحلّ، وهي أول من يتأثر باستمرار التوتر واندلاع الحروب."

