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هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: احتمال شنّ حملة هجمات جديدة على إيران بعد الانتخابات لكن الأمر يعتمد على الولايات المتحدة
2026-10-27 | 14:44
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هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: احتمال شنّ حملة هجمات جديدة على إيران بعد الانتخابات لكن الأمر يعتمد على الولايات المتحدة
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هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: احتمال شنّ حملة هجمات جديدة على إيران بعد الانتخابات لكن الأمر يعتمد على الولايات المتحدة
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القناة 12 الإسرائيلية عن لجنة الانتخابات: أكثر من 95% من مراكز التصويت في الانتخابات العامة فتحت أبوابها
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