الخبير في الشؤون الإسرائيلية نبيه عواضة لـ"الجديد": ارتفاع نسبة مشاركة العرب في الاقتراع رفعَ العتبة الانتخابية ما أدى إلى خروج الأحزاب اليمينية الصغيرة من المنافسة