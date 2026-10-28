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الشرق الأوسط والعالم

بالتزامن مع الانتخابات.. حادث أمني قرب سفارة إسرائيلية

2026-10-28 | 04:58
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بالتزامن مع الانتخابات.. حادث أمني قرب سفارة إسرائيلية
بالتزامن مع الانتخابات.. حادث أمني قرب سفارة إسرائيلية

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأربعاء وقوع "محاولة هجوم إرهابي"



 بالقرب من سفارتها في بلغراد، مشيرة إلى عدم إصابة أي من موظفي السفارة، وأن الحادثة تخضع للتحقيق.

وقالت الوزارة في منشور على منصة "إكس" إن "الشرطة المحلية قتلت المهاجم. ولم يُصب أي من موظفي السفارة بأذى، وكانت البعثة مغلقة وقت وقوع الحادثة في ساعة متأخرة من الليل، وتحقق السلطات المختصة في الحادثة حاليا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الصربي إيفيتسا داتشيتش أن شرطيا قَتَل بالرصاص قاصرا حاول مهاجمته بسكينين أمام السفارة الإسرائيلية في بلغراد ليل الثلاثاء الأربعاء، واصفا الحادث بأنه "هجوم إرهابي".

وقال داتشيتش إن "قاصرا لم تُحدَّد هويته بعد، لكن يُعتقد أنه من مدينة شاباتس، هاجم أحد عناصر الشرطة بسكينين وهو يهتف +الله أكبر+"، معلنا رفع مستوى التأهب لمواجهة الإرهاب إلى أقصى درجة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن الشرطي قتل المهاجم دفاعا عن النفس، لكنه أُصيب بجروح طفيفة في وجهه جراء طعنة بسكين خلال الحادث، الذي وقع بعد منتصف الليل بقليل.

وقال داتشيتش إن الأجهزة الأمنية كانت تراقب المهاجم، الذي كان "معروفا بتأييده لتنظيم داعش".

وأضاف "كان حسابه على إنستغرام يتضمن راية سوداء وشعار تنظيم داعش".

وأكد داتشيتش رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى أقصى درجة، أو "الإنذار الأحمر".
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