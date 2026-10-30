الذهب ينخفض والتصعيد يرفع النفط.. كم بلغت الأسعار؟

بحلول الساعة 0036 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 4006.06 دولار
للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون
الأول 0.3 في المئة إلى 4018.50 دولارا.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط
في بداية تعاملات اليوم
، بسبب مخاوف إزاء نقص الإمدادات بعد أن صعّد "الحوثيون" هجماتهم على السعودية
، لتتجه الأسعار لمكاسب للشهر الرابع على التوالي، هي الأكبر منذ تموز
، بحسب "رويترز
".
بحلول الساعة 0122 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 115.74 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 102.72 دولارا.
وعلى أساس شهري، يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب تقارب 14 بالمئة والخام الأميركي 15 بالمئة ليختتم تعاملات الشهر فوق 100 دولار للمرة الأولى منذ نيسان
.