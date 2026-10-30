الذهب ينخفض والتصعيد يرفع النفط.. كم بلغت الأسعار؟

تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الآسيوية بعد انخفاضها بأكثر من واحد في المئة في الجلسة الماضية ​إذ أدى استمرار ارتفاع التضخم في إلى تزايد ‌التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى مما أثر سلبا على المعدن النفيس، بحسب وكالة "رويترز".



بحلول الساعة 0036 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 4006.06 للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم الأول 0.3 في المئة إلى 4018.50 دولارا.



من جهة أخرى، ارتفعت أسعار في بداية تعاملات ، بسبب مخاوف إزاء نقص الإمدادات بعد أن صعّد "الحوثيون" هجماتهم على ، لتتجه الأسعار لمكاسب للشهر الرابع على التوالي، هي ‌الأكبر منذ ، بحسب " ".



بحلول الساعة 0122 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 115.74 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 102.72 دولارا.



وعلى أساس شهري، يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب تقارب 14 بالمئة والخام ⁠الأميركي 15 بالمئة ليختتم تعاملات الشهر فوق 100 دولار للمرة الأولى منذ .