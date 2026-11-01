"كبار المسؤولين".. عملية بيجر في إيران؟

كشف مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات "الموساد" عن امتلاك قدرات استخباراتية وعملياتية





تمكنها من تنفيذ عملية مفاجئة ضد كبار قادة النظام ، على غرار عملية تفجير أجهزة النداء اللاسلكية "البيجر" التي استهدفت " ".