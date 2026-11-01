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"كبار المسؤولين".. عملية بيجر في إيران؟
كشف مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات
الإسرائيلي
"الموساد" عن امتلاك
إسرائيل
قدرات استخباراتية وعملياتية
تمكنها من تنفيذ عملية مفاجئة ضد كبار قادة النظام
الإيراني
، على غرار عملية تفجير أجهزة النداء اللاسلكية "البيجر" التي استهدفت "
حزب الله
".
وبحسب ما نقلت القناة 14
الإسرائيلية
عن
نائب رئيس
قسم العمليات العالمية في "
الموساد
" سابقا، عوديد عيلام، فإن أربعة قادة عسكريين وأمنيين يسيطرون فعليا على
إيران
، بينما لا تؤدي القيادة السياسية سوى دور الواجهة.
وخلال مقابلة مع صح
يفة "
نيويورك بوست
" الأميركية، قال عيلام، إن تنفيذ عملية ضد قادة إيران الأساسيين على غرار هجوم أجهزة "البيجر" التابعة لعناصر "حزب الله"، يعد أحد الخيارات المطروحة.
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