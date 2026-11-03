مأساة تهز إسبانيا.. وفاة لاعب كرة قدم بعد إصابة مروعة

توفي دي ميغل مهاجم الثلاثاء بعد ساعات من نقله إلى المستشفى إثر اصطدام عنيف مع حارس مرمى الفريق المنافس خلال مباراة في الدرجة الثانية، وفق ما أفاد .



وجاء في بيان صادر عن "بقلوب يعتصرها الألم، وفي من الصدمة وعدم التصديق، يعلن نادي تينيريفي عن الوفاة المأساوية للاعبه دي ميغل، الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، في تمام الساعة الثامنة".



وكان المهاجم، البالغ 30 عاما، قد تعرض لاصطدام مع خيسوس أوونو حارس مرمى نادي ، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته في البداية بأنها "مستقرة، رغم خطورتها".