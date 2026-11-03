ترامب أمام اختبار صناديق الاقتراع.. إليكم أبرز المعلومات عن الانتخابات النصفية الأميركية

فماذا نعرف عن هذه الانتخابات؟

بحسب الموقع الرسمي للحكومة الأميركية USAGov، تُجرى الانتخابات النصفية كل أربع سنوات، في منتصف الولاية الرئاسية، وتشمل جميع مقاعد البالغ عددها 435 مقعداً، ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

وتشمل انتخابات هذا العام 35 مقعداً في مجلس الشيوخ، إضافة إلى انتخابات حكّام 36 ولاية، وفق البيانات الانتخابية المنشورة على موقع Ballotpedia.

يسعى الديمقراطيون إلى انتزاع الأغلبية من الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسَي النواب والشيوخ، وسط منافسة محتدمة على عدد من المقاعد الحاسمة.

وتشير التقديرات الانتخابية التي أوردتها وسائل إعلام أميركية، بينها CBS News، إلى تقدّم الديمقراطيين في السباق على مجلس النواب، فيما تبقى المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر تعقيداً.

وفي السياق، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الانتخابات تجري وسط استياء لدى بعض الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب مع ، ما يضع سياسات الداخلية والخارجية تحت مجهر الناخبين.

أما عن أهمية هذه الانتخابات وتأثيرها على مستقبل ترامب السياسي، فإن خسارة الجمهوريين الأغلبية في أحد المجلسين قد تمنح الديمقراطيين نفوذاً أكبر لمساءلة الإدارة الأميركية وعرقلة بعض مشاريعها التشريعية، فيما سيعزّز احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة قدرة الرئيس على تنفيذ أجندته خلال العامين المتبقيين من ولايته.