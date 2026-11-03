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ترامب: هجوم ليلة أمس على إيران لم يكن حرباً بل ضربة محدودة
2026-11-03 | 08:31
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ترامب: هجوم ليلة أمس على إيران لم يكن حرباً بل ضربة محدودة
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