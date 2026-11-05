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الإخبارية السورية: دوي انفجار في معرة نعمان بريف إدلب يجري التحقق من طبيعته
2026-11-05 | 11:39
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الإخبارية السورية: دوي انفجار في معرة نعمان بريف إدلب يجري التحقق من طبيعته
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