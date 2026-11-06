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وكالة فارس: انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر خمير قد تكون مرتبطة بإطلاق طلقات تحذيرية باتجاه مضيق هرمز
2026-11-06 | 17:00
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وكالة فارس: انفجارات في جزيرة قشم ومدينة بندر خمير قد تكون مرتبطة بإطلاق طلقات تحذيرية باتجاه مضيق هرمز
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