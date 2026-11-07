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الشرق الأوسط والعالم

3 أسلحة وعشرات الطلقات.. مخطّط لقتل ترامب

2026-11-07 | 00:06
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3 أسلحة وعشرات الطلقات.. مخطّط لقتل ترامب
3 أسلحة وعشرات الطلقات.. مخطّط لقتل ترامب

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن جهاز الخدمة السرية اعتقل رجلاً قرب البيت الأبيض،

بعدما عُثر داخل سيارته على ثلاثة أسلحة نارية وعشرات الطلقات، وسط شبهات بتخطيطه لقتل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضحت الوزارة أن عناصر الخدمة السرية اشتبهوا بتصرفات الرجل داخل سيارة متوقفة في واشنطن، ولدى استجوابه، قال إنه يسمع أصواتاً في رأسه تأمره بالتوجّه إلى العاصمة الأميركية وقتل ترامب.

وأضافت أن السيارة تبيّن أنها مسروقة، وأن تفتيشها أسفر عن ضبط بندقية ومسدسين وعشرات الطلقات النارية.

وأشارت السلطات إلى أن المشتبه به، وهو فنزويلي الجنسية يُدعى روني يوردريكس غوانيبا تشيرينوس، وُجّهت إليه اتهامات عدة تتعلق بحيازة الأسلحة بصورة غير قانونية وسرقة سيارة، فيما لا يزال محتجزاً لدى السلطات الأميركية.

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