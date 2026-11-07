خطّة نتنياهو تنكشف بالخطأ.. وواشنطن تمنع تنفيذها

وبحسب القناة، فإن الخطة لم تحظَ بموافقة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، الذين حذّروا من احتمال أن تؤدي إلى تصعيد عسكري واسع مع إيران، قد يصل إلى حدّ تعطيل الانتخابات الإسرائيلية.
وأضافت القناة أن التحضيرات للعملية استمرت رغم التحفّظات الأمنية، قبل أن يرتكب أحد العناصر الأمنية الإسرائيلية خطأ أدّى إلى كشف تفاصيلها أمام واشنطن، التي تحرّكت سريعاً لمنع تنفيذها.
وأشارت إلى أن خلافات حادّة سبقت الانتخابات بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، على خلفية تحرّك عسكري لم تُكشف طبيعته، وسط مخاوف من ردّ إيراني قد يشعل مواجهة جديدة في المنطقة.
في المقابل، نفى مكتب نتنياهو صحة هذه المعلومات، مؤكداً أن شنّ هجوم على إيران قبل الانتخابات لم يكن مطروحاً.