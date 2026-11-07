خطّة نتنياهو تنكشف بالخطأ.. وواشنطن تمنع تنفيذها

وبحسب القناة، فإن الخطة لم تحظَ بموافقة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية ، الذين حذّروا من احتمال أن تؤدي إلى تصعيد عسكري واسع مع ، قد يصل إلى حدّ تعطيل الانتخابات الإسرائيلية.

وأضافت القناة أن التحضيرات للعملية استمرت رغم التحفّظات الأمنية، قبل أن يرتكب أحد العناصر الأمنية الإسرائيلية خطأ أدّى إلى كشف تفاصيلها أمام ، التي تحرّكت سريعاً لمنع تنفيذها.

وأشارت إلى أن خلافات حادّة سبقت الانتخابات بين ورئيس أركان الجيش إيال زامير، على خلفية تحرّك عسكري لم تُكشف طبيعته، وسط مخاوف من ردّ إيراني قد يشعل مواجهة في المنطقة.

في المقابل، نفى مكتب نتنياهو صحة هذه المعلومات، مؤكداً أن شنّ هجوم على إيران قبل الانتخابات لم يكن مطروحاً.