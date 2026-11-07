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وزير الخارجية التركي: تحالف مكة الدفاعي هدفه خفض التصعيد في المنطقة وتعزيز قدرات الدول الأعضاء
2026-11-07 | 03:49
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وزير الخارجية التركي: تحالف مكة الدفاعي هدفه خفض التصعيد في المنطقة وتعزيز قدرات الدول الأعضاء
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