تحالف النقابات الفرنسية: تحركات الثلاثاء تأتي ردا على استثناء أجور الوظيف العمومي من نقاشات الحكومة مع أرباب العمل والنقابات

مصدر مسؤول سوري لـ"الجديد": افتتاح معبر العبودية – الدبوسية يوم الاثنين بحضور وزير النقل السوري وعدد من مسؤولي محافظة حمص

مصدر مسؤول سوري لـ"الجديد": افتتاح معبر العبودية – الدبوسية يوم الاثنين بحضور وزير النقل السوري وعدد من مسؤولي محافظة حمص