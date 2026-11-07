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مصدر مسؤول سوري لـ"الجديد": افتتاح معبر العبودية – الدبوسية يوم الاثنين بحضور وزير النقل السوري وعدد من مسؤولي محافظة حمص
مصدر مسؤول سوري لـ"الجديد": افتتاح معبر العبودية – الدبوسية يوم الاثنين بحضور وزير النقل السوري وعدد من مسؤولي محافظة حمص
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2026-11-07 | 06:24
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تحالف النقابات الفرنسية: تحركات الثلاثاء تأتي ردا على استثناء أجور الوظيف العمومي من نقاشات الحكومة مع أرباب العمل والنقابات
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الشرق الأوسط والعالم
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الجيش الأميركي: نعتزم توسيع الحصار البحري على إيران من خلال تشكيل قوة جديدة ستمنع نقل أنظمة الأسلحة المتطورة
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